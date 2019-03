France Bleu Azur fête le printemps en prenant soin de vous et en vous invitant à un moment détente dans la Vésubie

Ecoutez France Bleu Azur, Jouez et plongez à deux dans la vallée de la Vésubie, au cœur des paysages vertigineux de l’arrière-pays niçois à Berthemont les bains pour un rendez-vous bien-être

Vous êtes nos invités pour une journée de détente et de cocooning : Spa , Hammam, sauna, une après-midi de soin , après un repas en tête

Le mercredi 3 avril de 9h à 12h

Les experts nous parleront santé, bien-être, soins, sans oublier bien sûr l'aspect pratique notamment les remboursements auxquels vous avez droit quand vous envisagez de faire une cure dans un centre spécialisé

Entre 10h et 11h Stéphane Couraud et ses invités nous entraineront en cuisine avec une thématique autour du le bien manger, de la diététique et des produits locaux

Et la cerise sur le gâteau ce sera entre 11h et 12h avec le jeu qui vous permettra de gagner 1 séjour pour 2 personnes avec accès aux thermes, soins, repas , déjeuners et nuit d’hôtel avec petit déjeuner