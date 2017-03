France Bleu Azur partenaire de la 1ère Journée Agita à Nice

L’association Azur Sport Santé organise son premier événement grand public dans le but de répondre aux questions que se posent les personnes souhaitant s’engager vers une pratique d’activité physique dans un but de santé.

Cet événement qui accueillera 300 personnes, aura lieu le 6 avril au Palais de la Méditerranée à Nice, de 14h à 18h. Il se déroulera en deux temps :

De 14h à 16h :

Conférence et tables rondes avec l’intervention de grands spécialistes du sport santé en France, les professeurs Martine Duclos, Daniel Rivière et Fabienne d’Arripe-Longueville, le témoignage de personnes atteintes de maladies chroniques qui ont intégré l'activité physique comme une véritable composante de leur thérapie. Ils échangeront avec d’anciens champions comme Nathalie Simon, Stéphane Diagana et Jean Galfione sur les parallèles entre sport de haut niveau et sport-santé.

De 16h à 18h :

Village sport-santé Agita! : Rencontre avec les structures sportives qui proposent localement des activités sport santé bien-être et des activités physiques adaptées. Ce sera l’occasion de faire un point et d’être conseillé sur son activité physique.

Ateliers d’activité physique accessibles à tous : Initiations et découvertes des activités sportives avec des encadrants diplômés.

Inscription gratuite et obligatoire au 04.92.29.65.36 ou www.agita.fr/agita.

Retrouvez la première journée Agita dans les émissions de France Bleu Azur.