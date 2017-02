France Bleu Azur partenaire de la 84ème Fête du Citron de Menton

Jusqu'au 1er mars, la Fête du Citron met Broadway à l'honneur.

Visite des Jardins Biovès

Aux côtés de Mary Poppins, Toto ou encore des Jersey Boys, venez découvrir les plus belles scènes de Broadway à travers les allées des jardins Biovès et plongez dans l’univers des comédies musicales. Vous y retrouverez les plus illustres d’entre elles grâce à 13 scènes différentes dont les décors somptueux vous donneront l’envie de chanter et danser. N’attendez plus et levez le rideau de cet événement devenu incontournable !

› du 11 février au 1er mars 2017 ouverture au public samedi 11 février à 14 h

Les Jardins de Lumières - Office de Tourisme de Menton

Les Jardins de Lumières

Les Jardins de Lumières, eux, plongeront les visiteurs-spectateurs dans une ambiance plus intime et feutrée. Au clair de lune, sous les éclairages et grâce au jeu des acteurs, les décors d’agrumes prendront vie et vous entraineront dans les grands théâtres de Broadway, au son des plus célèbres chansons signées John Kander, les frères Sherman ou le célébrissime Andrew Lloyd Webber.

› les vendredis 10, 17 et 24 février 2017, à partir de 20h30

Corso de la Fête du Citron - Office de Tourisme de Menton

Les Corsos : des parades incontournables

La Fête du Citron ne serait pas ce qu’elle est sans ses célèbres parades, les corsos inspirés des plus grands carnavals du monde ! Des rendez-vous déclinés de jour (chaque dimanche) comme de nuit (jeudis 16 et 23 février). Fanfares, saltimbanques et semeurs d’ambiance virevoltent, zigzaguent entre les chars d’agrumes et les carrioles burlesques au rythme des plus célèbres chansons de Broadway. Les jeudis jusqu’à la tombée de la nuit, les parades sont conclues par un feu d’artifice grandiose.

› les dimanches 12, 19 et 26 février 2017, à 14h30 › les jeudis 16 et 23 février 2017, à 21h

Corso nocturne Fête du Citron - Office de Tourisme de Menton

BON PLAN : découvrez les coulisses et gagnez vos entrées pour la Fête du Citron en écoutant France Bleu Azur.