France Bleu Azur partenaire de la Fête du Mimosa de Mandelieu la Napoule

La Fête du Mimosa célèbre les 5 éléments du 15 au 22 février 2017

Pour sa 22ème édition, la Fête du Mimosa célèbre les 5 éléments…

L’Eau, la Terre, l’Air, le Feu s’unissent pour voir éclore la fleur fétiche de Mandelieu, dans une farandole ensoleillée et carnavalesque. Durant une dizaine de jours, la ville entière vit au rythme de ces petits soleils d’hiver qui lui ont donné le titre de Capitale du Mimosa.

Corso fête du mimosa - Ville de Mandelieu

Une tradition populaire et festive, un rendez-vous fleuri qui illumine d’or les collines de la cité et enivre les sens des visiteurs. Officiellement célébrée pour la première fois en 1931, la Fête du Mimosa connaît depuis un vif succès. Elle n’a cessé de prendre de l’envergure passant d’un corso fleuri à une grande fête populaire aujourd’hui largement reconnue. Depuis cette époque, Mandelieu-La Napoule vit au rythme de la floraison du Mimosa. Tous les hivers, aux mois de Janvier et Février, la nature se réveille pour offrir un paysage aux odeurs envoûtantes. Comme un «pied de nez» à l’hiver, les collines et les jardins s’illuminent d’or et diffusent un parfum inoubliable lorsque le mimosa est en fleur.

Mimosa en fleur - Ville de Mandelieu

Cette période de floraison symbole du «soleil en hiver» est célébrée chaque année au mois de Février par une fête, empreinte de tradition et de folklore local, qui réchauffe les yeux et le coeur : “La Fête du Mimosa”.

Différentes occasions de rencontres autour du Mimosa y sont organisées : l’élection de la Reine du Mimosa, le carnaval des enfants, les excursions avec visites de forceries de mimosa dans le massif du Tanneron, le spectacle pyrosymphonique le long des berges de Siagne, et grand corso du dimanche.

Corso fête du mimosa - Ville de Mandelieu

Selon la tradition, l’organisation de la fête est confiée en partie aux habitants de la commune regroupés au sein des associations. Ensemble, dans la bonne humeur, ils fleurissent les chars de mimosa fraîchement cueilli. Un travail méticuleux de tressage des branches autour des sujets réalisés chaque année selon la thématique choisie. La bonne volonté de tous donne à la fête une ambiance folklorique authentique reconnue par tous ses visiteurs.

Corso fête du mimosa - Ville de Mandelieu

Les principaux événements

Mercredi 15 février

18h - Concert inaugural - Chapelle Notre-Dame des Mimosas - Accès libre

Jeudi 16 février

20h - 6ème Nuit du Mimosa - Dîner de gala (prix : 60 euros) - Salon Riviera - Pullman Royal Casino

Vendredi 17 février

19h - Spectacle Pyro-aquatique - Bords de la Siagne (face au Pullman) - Places assises en tribunes payantes/Promenoirs gratuits

20h - Lanternes célestes - Plage de Robinson

Samedi 18 février

14h - Élection de la Reine du Mimosa - Centre Expo Congrès - Accès libre

18h30 - Parade Nocturne et Animations - Départ Capitou

Arrivée Centre-Ville - Place Estérel Gallery vers 19h30 - Accès libre

Dimanche 19 février

14h30 - Grand Corso Fleuri sur le thème « Les 5 éléments »

Promenade du bord de Mer. Places assises en tribunes payantes / promenoirs gratuits

Corso Fête du Mimosa - Ville de Mandelieu

Bon plan : pour tout savoir sur la Fête du Mimosa et gagner vos places pour le corso du dimanche, écoutez France Bleu Azur.