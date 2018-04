Prenez un château du Moyen-Age situé sur un éperon rocheux, une pincée de passionnés, un zeste de dynamisme et vous obtiendrez une fête médiévale qui célèbre sa 12e édition et enchante chaque année un public de plus en plus nombreux.

En 2018, place au théâtre de rue ! La troupe Sembadelle proposera une farce intemporelle et décalée. Dans un autre style, mais tout aussi hilarant, la compagnie Les Monts rieurs ravivera le monde des gueux avec leur spectacle « Les vilains de Pigouli ». Au programme, musique, danse et jonglerie. Les chevaliers seront aussi mis à l’honneur avec pas moins de quatre camps médiévaux aux univers variés. Comme chaque année, les visiteurs seront transportés au temps du Moyen âge avec musiciens, cracheurs de feu, artisans et bien d’autres personnages hauts en couleur comme la danseuse aux oiseaux... Celle-ci aura comme partenaires de gracieux perroquets.

Danseuse aux oiseaux

Le marché médiéval sera également le lieu de toutes les découvertes pour les gourmands et amateurs de shopping. Les plus hardis pourront tester leur adresse et leur courage sur les camps reconstitués. Ceux qui le souhaitent auront même la possibilité de louer des costumes sur place et pourront participer au traditionnel défilé.

Les enfants ne seront pas oubliés : outre la rencontre avec les chevaliers, les saltimbanques... ils pourront s’initier à la fonderie d’art en créant leur propre bijou ou encore composer des mélodies au sein du parc musical.

La fête médiévale de Tourrette-Levens est devenue un rendez-vous incontournable de la région et connaît une forte fréquentation à chaque édition. De plus en plus d’artistes et d’artisans viennent enrichir une programmation renouvelée régulièrement et le public profite d’un accès gratuit au site et aux animations. Malgré l’affluence, l’organisation favorise chaque année le confort des visiteurs avec notamment, la mise en place de navettes entre les parkings et le cœur de la fête.

Cracheur de feu - C-Alfonsi