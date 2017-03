France Bleu Azur partenaire de la Fête Médiévale de Tourrette-Levens

Vivez l'histoire grandeur nature dimanche 2 avril de 10h à 18h. L'espace d'une journée, Tourrette-Levens redevient la cité médiévale des Alpes-Maritimes.

Prenez un château du 12e siècle situé sur un éperon rocheux, une pincée de passionnés du Moyen Âge, un zeste de dynamisme et une commune engagée à 100 % dans les évènements culturels : vous obtiendrez une fête médiévale qui célèbre sa 11e édition et enchante chaque année un public de plus en plus nombreux.

Drakonia - Maire Tourrette-Levens

La première fête médiévale de Tourrette-Levens s’est déroulée le samedi 31 mars 2007. Elle a été imaginée dans le cadre du lancement de la brochure des « Villages perchés », route touristique mise en place par l’ex CANCA aujourd’hui devenue la Métropole NCA. D’abord destinée à faire connaître cet outil promotionnel aux élus et à la population, cette fête a véritablement enthousiasmé les habitants de la commune et du canton, avec 1200 personnes pour le premier essai, poussant la ville à poursuivre l’aventure. En 2010, un directeur artistique, Thierry Levallois, rejoint l’équipe afin de donner un nouvel élan à la programmation.

Depuis ses débuts, la fête médiévale n’a cessé d’évoluer et rassemble aujourd’hui 8000 visiteurs en moyenne. Sa réussite et son originalité résident essentiellement dans la participation active de la population du village qui s’y est beaucoup investie en créant une association nommée « les Compagnons de la Tourrentelle ». Devenue incontournable dans le département, elle est souvent invitée sur les plus grandes fêtes historiques de France et compte une soixantaine d’adhérents. Depuis son origine, la commune et l’association travaillent main dans la main pour son organisation en essayant de la faire évoluer tout en gardant son esprit convivial et chaleureux.

Combat médiéval - S. Pissonier

France Bleu Azur sera en direct de la Fête Médiévale de Tourrette-Levens le 2 avril de 10h à 12h30 avec Eric Charay.