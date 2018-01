Un partenariat avec Valberg, the place to be

Pour la quatrième année consécutive, la station de Valberg accueille le Festival du Rire en Montagne, du lundi 5 février au samedi 10 février 2018. Nouveautés, surprises et soirées promettent le succès de cet événement "haut en couleurs".

Le Festival du Rire en Montagne : un événement historique !

Depuis 1990, le "Festival du Rire en Montagne" a pour concept de conjuguer le théâtre d'humour avec les plaisirs de la neige et de la glisse, en permettant à l'ensemble du public présent et aux professionnels du spectacle de partager une nouvelle aventure mêlant humour et dérision. Le Festival s'inscrit dans une logique de développement culturel par le théâtre d'humour. "Une mise en lumière semblable à un coup de projecteur pour ces comédiennes et ces comédiens précédemment nominés pour leur carrière". Il a vocation surtout de promouvoir de jeunes talents francophones, contribuant ainsi depuis 25 ans, au démarrage de plusieurs carrières professionnelles.

Une initiative inédite qui a franchi le cap d'un "simple festival du rire" pour atteindre aujourd'hui son statut officiel de 1er Festival d'humour en France dédié à la découverte de nouveaux talents !

Un Festival qui promet "Bonne Humeur et Convivialité"

Le coup d'envoi de la nouvelle édition 2018 sera donné le lundi 5 février à 20h30 avec une soirée d'ouverture de gala. C’est Gil Alma, comédien, humoriste français depuis 2012 dans la série «Nos chers Voisins» qui assurera le lancement du festival sous le signe de la bonne humeur et de la démesure.

La soirée de clôture sera quant à elle orchestrée par Thierry Garcia, humoriste, imitateur français qui a fait ses preuves aux «Guignols de l’Info» et qui depuis des années imite les plus grands sur France Bleu.

Vivez une semaine de rires et de glisse du lundi 5 février au samedi 10 février !

Qu'elles soient de Gala, Off ou Masters, les soirées du Festival sont toujours "Haut en couleur" :

>>> Le programme complet de l'édition 2018

De plus, lors de la soirée de la remise des trophées, l'ensemble des nominés dans la catégorie "Masters" présenteront un spectacle One Shot, créé de toutes pièces pour l'événement.

Les Nouveautés de cette édition 2018

Un spectacle pour enfants

Les enfants seront mis à l'honneur avec un après-midi et une soirée entièrement consacrée. Au programme, un spectacle humoristique gratuit et une soirée ski avec descente aux flambeaux, parcours ludique, le tout accompagné de l'ensemble des humoristes.

Une Soirée Stand-up

C'est dans un bar de la station, qu'un soir de la semaine, les humoristes devront faire preuve d'imagination auprès du public Valbergan pour proposer une soirée stand-up.

Valberg, une station au cœur de l'événement

Valberg, c'est un village authentique de montagne qui conserve le charme traditionnel des maisons de village et fermes typiques allié à l’évolution d’une station de ski. Il culmine à 1700m d'altitude, au sommet d’un col, aux portes du Parc National du Mercantour, qui offre une vue imprenable sur les chaînes de montagne de l’Argentera, du St Honorat et du Mont Mounier. C'est aussi 90km de pistes, 23 remontées mécaniques, pour faire du ski alpin, du snowboard, du ski de fond, grâce à un enneigement garanti grâce aux 400 enneigeurs...

Valberg, une station dynamique pour un développement culturel et touristique

La politique dynamique de la commune de Valberg conjuguée au professionnalisme de la programmation, vont favoriser le développement culturel et touristique de cet événement. La station de Valberg est donc le lieu de rendez-vous incontournable de cette manifestation.