Touchés par les évènements du 14 Juillet 2016, la production, les musiciens, les techniciens niçois et Anne Carrere ont souhaité se mobiliser en associant la Ville de Nice dans la production de ce spectacle, dont l’intégralité de la recette sera reversée aux victimes du 14 juillet 2016.

Vendredi 16 juin 2017 à 20 heures à l’Opéra Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice et Directo Productions vous invitent à découvrir « Piaf ! Le Spectacle », au profit des victimes du 14 juillet 2016. Conçu et dirigé par Gil Marsalla, interprété par Anne Carrere, « Piaf ! Le Spectacle » a été créé en 2015 pour fêter l’anniversaire des 100 ans de la Môme. Avec plus de 300 représentations et 1 million de spectateurs dans plus de 33 pays, « Piaf ! Le Spectacle » est le plus gros succès français à l’international de ces 3 dernières années.

Piaf The Show - Alain Biguet

Anne Carrère prend ses premiers cours de chant à l’âge de 12 ans. Après un bac littéraire, elle entre dans son premier orchestre et enchaîne les représentations. Après une participation très remarquée lors de l’émission « Attention Mesdames et messieurs » de Michel Fugain, elle part suivre une formation à l’IMFP de Salon-de-Provence. Pendant 2 ans, avec Michel Pettrucciani, Julien Baudry et Richard Cross, elle y apprend le jazz vocal, les nuances et la maitrise de la voix.

Opéra de Nice - Directo Productions

Amoureuse de la grande chanson française, elle participe en 2014 au casting de « Paris ! Le Spectacle ». Subjugué par la puissance de sa voix et son charisme, Gil Marsalla, le producteur et metteur en scène, lui donne immédiatement le rôle d’Edith Piaf dans le spectacle célébrant les 100 ans de la Môme en 2015. Elle fait alors la rencontre de Germaine Ricord, amie et confidente d’Edith Piaf. Germaine tombe aussitôt sous le charme de cette voix incroyable et de ce petit bout de femme, qui lui rappelle tant Edith Piaf.