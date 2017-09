France Bleu Azur partenaire des Colloques de Menton 2017

Deux samedis et trois colloques pour penser notre temps au Palais de l'Europe à Menton.

Les Colloques de Menton Les samedis 7 et 14 octobre 2017 à 14h30, entrée libre

Depuis 1999, date de leur création, les Colloques de Menton sont restés fidèles à leur objet initial : nourrir la réflexion des « honnêtes hommes » (et femmes !) d’aujourd’hui dans le cadre de rencontres avec des spécialistes suffisamment éminents pour ne pas être jargonneux sur des thèmes aussi larges que les origines et les religions, la techno-science et l’éthique, la sociologie, la politique et les philosophies.

Samedi 7 octobre à 14h30 " Que nous disent les dernières élections de l'état de la France et des français ? "

Samedi 14 octobre à 14h30 " La frontière face aux flux migratoires " et à 17h " religions, guerres et civilisations : où en est-on ? "

