France Bleu Azur partenaire des Fêtes Gourmandes de Villeneuve-Loubet du 22 au 24 septembre

Un concept unique où des artistes accompagnent les grands chefs !

Villeneuve-Loubet, lieu de naissance du grand cuisinier Auguste Escoffier propose un événement original pour la gastronomie sur la côte d'Azur. Cet événement (25ème édition en 2017), qui s’inscrit dans le cadre de la Fête nationale de la Gastronomie, est un moment de rencontre et de partage grâce à la présence de grands chefs et d'artistes renommés, qu'il s'agisse de musiciens, de comédiens, d'écrivains, ou encore de danseurs. Les passerelles entre les arts sont nombreuses et c'est ici une occasion unique - la seule en France à cette échelle - de mettre en perspective les interprétations, qu'elles soient artistiques ou culinaires.

C'est autour de thèmes et sur une même scène que, les uns après les autres, les chefs donnent le La et réalisent en direct quelques unes de leurs plus fameuses recettes tout en étant accompagnés d'artistes de renom. Autour de ces rencontres, un marché des saveurs et des produits du terroir est proposé avec de nombreux exposants venus de toute la France. Dégustations sur place, sans modération...

