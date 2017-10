France Bleu Azur partenaire du 17ème Festival Européen du Film Court de Nice

Chaque Automne, Nice est le rendez-vous de la jeune création européenne à travers "un festival c'est trop court", devenant l'événement cinématographique incontournable de la rentrée azuréenne. Huit jours où Nice devient une ville de cinéma dévoilant les talents de tous les genres cinématographiques.

C'est l'événement de la rentrée cinématographique sur la Côte d'Azur !

Le "Festival c'est trop court" est organisé par l'association Héliotrope, pour sa 17ème année consécutive, mettant à l'honneur le cinéma indépendant, les courts métrages, dans le cadre de compétitions, de projections, de rencontres et d'échanges professionnels, et d'ateliers en lien avec l'univers du cinéma.

Quand Nice, Anagramme de Ciné, devient une salle de projection à ciel ouvert !

Le Festival s'est mettre en valeur la ville de Nice, en invitant chaque spectateur à découvrir ou redécouvrir une dizaine d’établissements emblématiques de la capitale azuréenne comme le MAMAC, les Cinémas Mercury et Rialto, le Théâtre National de Nice... Il investit cette année encore d'avantage la Promenade des Arts, avec l'organisation d'une soirée d'ouverture exceptionnelle "Une nuit blanche, c'est trop court", le jeudi 12 octobre dès 19h. Il s'agit d'un événement ambitieux et le premier ciné - concert et mapping vidéo produit sur la Côte d'Azur. Vous découvrirez ainsi une performance live Musique avec des vidéos sur la façade du Mamac. C'est un projet créé et interprété par Julien RIBOT, artiste contemporain (cinéaste et musicien), originaire de Nice.

Projet de Julien Ribot pour l'ouverture du 17ème Festival européen du film court de Nice

A destination de tous, l'entrée sera libre et gratuite. Vous pourrez par la suite arpenter les couloirs du Mamac qui organisera sa dernière visite nocturne, où projections, conférences et événements festifs rythmeront votre soirée jusqu'à minuit.

Le Festival c'est trop court : du jeudi 12 octobre au vendredi 20 octobre 2017 !

Nice devient le temps de ce festival : une ville de cinéma, une ville promouvant les jeunes talents européens ! Le Festival C'est trop court est rythmé par 4 compétitions officielles soumises à l'appréciation des 4 jurys professionnels qui remettront plus d'une dizaine de prix d'une valeur de 15 500 euros :

une compétition européenne ouverte à 45 nationalités présentant des films réalisés en 2016-2017 de tous les genres : fiction, animation, documentaire et expérimental.

ouverte à 45 nationalités présentant des films réalisés en 2016-2017 de tous les genres : fiction, animation, documentaire et expérimental. une compétition - expérience caractérisée par la présentation de films expérimentaux par leur originalité et leurs formes esthétiques hors-normes

caractérisée par la présentation de films expérimentaux par leur originalité et leurs formes esthétiques hors-normes une compétition courts d'ici regroupant une sélection de courts métrages réalisés et/ou produits en régions PACA et Corse.

regroupant une sélection de courts métrages réalisés et/ou produits en régions PACA et Corse. une compétition courts d'animation proposant de découvrir les derniers courts métrages réalisés par les étudiants.

Le Festival propose également des programmes hors - compétition, des rencontres professionnelles, des programmations thématiques, des conférences, et des ateliers. A ce titre, plongez dans l'univers du cinéma et vivez des expériences uniques grâce aux ateliers mashup et bruitage et à la journée cinématographique pour une découverte des métiers et projection de courts métrages.

Découvrez tout le programme et les lieux des festivités afin de rendre inoubliable cette semaine consacrée à la jeune création Européenne du film court.