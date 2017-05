France Bleu Azur partenaire du 1er Festival du Livre Jeunesse de Villeneuve-Loubet

Le temps du weekend des 13 et 14 mai, Villeneuve-Loubet devient le royaume du livre jeunesse. Dédicaces, débats, animations et spectacles pour toute la famille.

Des auteurs venus de toute la France dont certains font les beaux jours de l'édition comme PEF, célèbre inventeur du personnage du Prince de Motordu, Loïc Jouannigot dont les albums de la famille Passiflore, traduits en 28 langues sont aussi une série de dessins animés prisés des enfants, ou encore Christine Palluy qui «passe son temps à écrire des histoires pour les enfants de deux à treize ans qui veulent bien les croire » et qui vient de publier, après plus de 60 ouvrages Les aventures de la Table Ronde (Milan). C'est une quinzaine d'auteurs qui présenteront donc leurs ouvrages et les dédicaceront au cœur d'une immense librairie spécialisée livres de jeunesse (Livres des auteurs présents, nouveautés, classiques, BD jeunesse...) pour tous les âges de 2 à 16 ans... Pour compléter la présentation, le réseau Canopé assurera la présentation d'ouvrages jeunesse pédagogiques.

PEF © Maxppp - Sylvestre

Des activités nombreuses et variées pour les enfants... et leurs parents !

Sur place, la présence des auteurs incitera à participer à des activités. Ateliers de théâtre avec Jean René, d'architecture avec Sylvie T, d’écriture avec Pascal Brissy, projection-débat avec Olivier André, mail-art avec Alessandra Viotti... dont certains sont réalisables par les enfants avec leurs parents. Il en sera de même pour les ateliers de pâtisserie avec des chefs ou pour les lectures, données par des comédiens, de grands classiques de la littérature jeunesse (Moby Dick, les magicien d'Oz, …). Des expositions, des projections, un jeu de l'oie géant, des démonstrations autour de jeux de société en partenariat avec « La Grande Récré »... viendront compléter ce dispositif.

« Les rencontres de l'enfance et de la famille » autour de thématiques fortes avec de prestigieux intervenants

Des spécialistes de renom sont présents à Villeneuve-Loubet pour des rencontres destinées à se comprendre, à se parler et à évoquer les problématiques liées au monde de l’enfance et de la famille. « Les couples et les enfants », « Comprendre les ados », « Les kilos émotionnels, comment s'en libérer ? », « Nos garçons en danger ? », « Apprendre à Lire », « Education artistique, du plaisir de transmettre »... sont autant de thèmes qui seront abordés. Un moment unique sur la Côte d’Azur pour s’informer et parfois même mieux appréhender les solutions pour surmonter certaines difficultés au sein de la famille grâce à la présence du psychiatre Stéphane Clerget, du pédiatre Aldo Naouri, du psychologue Patrick Estrade, de l'auteur Pierre Elie Ferrier (alias PEF) et de sa fille Elsa, mais aussi de Marie-Pierre Ferrucci-Feigenspan, psychologue dans les structures petite enfance et de la jeunesse de Villeneuve-Loubet, Françoise Revest, présidente de l’association APIC 06, tous reconnus pour leur connaissance du monde de l'enfant et de la famille et des problématiques d'apprentissage de la lecture. Les spécialistes présents qui ont publié, dédicaceront leurs livres sur un espace dédié où l'on trouvera également les ouvrages majeurs des domaines éducation, enfance et famille.

« Pas le temps de s'ennuyer... un paradis pour les enfants et leurs parents ! »

Villeneuve-Loubet accueille donc cet événement pour la première fois au Pôle Culturel Auguste Escoffier pour un week-end où littérature, activités pour enfants et famille sont à l'honneur. Pas le temps de s'ennuyer, entre la rencontre des auteurs présents et les séances de dédicaces, la participation à des tables rondes, l'inscription à des ateliers, les spectacles de lectures, la visite des expositions,les projections, les démonstrations et participations aux jeux de société, les rencontres pour mieux comprendre les relations parents-enfants, le tout avec en ligne de mire le développement de l'enfant et de la lecture bien sûr !

Programme complet ici.