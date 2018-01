Après 15 éditions couronnées de succès, le Salon de la Croisière de Nice organisé par Croisieurope se spécialise cette année pour devenir le 1er Salon de la Croisière Fluviale en France. Plusieurs villes accueillent ce salon dont la ville de Nice, pour le dernier weekend de Janvier 2018.

C'est dans un cadre idyllique, au cœur de Nice, face à la Promenade du Paillon, que Croisieurope offre au grand public la possibilité d'assister au 1er Salon de la Croisière Fluviale en France. Une invitation aux voyages, où vous partirez à la découverte des merveilles de nombreuses régions et pays qui bordent les fleuves d'Europe et du Monde !

Les approches culturelles et gustatives ponctuées d'animations emmèneront les curieux à la découverte des plus belles destinations :

En Europe du Sud :

En Europe du Nord et Centrale :

En France :

Le Bassin Méditerranéen avec les croisières côtières francophones à taille humaine : Croatie, Monténégro, Albanie, Chypre, Grèce, Malte et Israël.

Les Fleuves Lointains : La Chine, la Birmanie et le Canada

Les Croisières et voyages d'Exception :

Des conférences proposées par les professionnels de ces destinations rythmeront ces journées afin d'offrir au plus grand public une carte postale des choses qu'ils pourront découvrir lors de leurs croisières. Les milliers de visiteurs attendus pourront participer à un grand tirage au sort pour gagner de nombreux lots dont une superbe croisière sur la Volga, de Moscou à St Pétersbourg, avec les vols aller - retour de Nice (vols directs), à bord d'un bateau de catégorie 5 ancres. Télécharger et imprimer le Bulletin de participation ici !

Offrez - vous l'occasion de rêver et de succomber aux plaisirs de la croisière fluviale et côtière grâce à Croisieurope, les vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018, de 10h à 18h, à l'Hôtel Aston La Scala - 12 avenue Félix Faure à Nice.