Pour sa tournée 2018, le Cirque Medrano revient à Nice Acropolis et vous présente son nouveau spectacle : Le Festival International du Cirque.

Renouvelée chaque année, avec la prospection des meilleurs numéros aux 4 coins du monde, la cuvée 2018 du Cirque Medrano est d’une qualité exceptionnelle. Pour mémoire l’édition 2017 a accueilli plus d’un million de spectateurs sur les 278 villes visitées.

France Bleu Azur vous propose une soirée spéciale au Cirque Medrano le samedi 19 mai à 20h30 avec les animatrices et les animateurs de la station. Jouez avec nous ici, et gagnez des centaines de places !

Antonio - Michèle & Jean Marc Trichard

Impossible de ne pas rester bouche bée devant un tel vivier d’ artistes funambules et autres, se succédant au centre…ou au-dessus de la piste, et prêts à effectuer pour nous des prouesses extraordinaires, des numéros désopilants, pour nous enivrer et nous remplir d’émotions !

Trapèze - Michèle & Jean Marc Trichard

Nos deux compères, véritables virtuoses du rire et de la plaisanterie vous invitent à partager un moment plein de légèreté et de bonne humeur. Toujours prêts à l’amusement le plus total, leur règle d’or ultime est : le rire pour tous. Un numéro véritablement interactif car le public participe par ses rires et applaudissements, mais pas que ! Ces artistes, vrais bouts en train venus d’Espagne raviront à coup sûr les petits, mais aussi les grands qu’ils ne se privent pas de taquiner.