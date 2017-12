La ville de Carros accueille les 15 et 16 décembre le festival de musique et de chants sacrés. Une véritable occasion pour vous de découvrir ces musiques car tous les concerts sont gratuits.

Au total six concerts sur trois jours dans les lieux suivants : Eglise St Paul - Eglise St Claude - Carmel de Carros et Chapelle Notre Dame des Selves.

Consultez tout le programme en cliquant ici.

Les concerts étant gratuits, il est recommandé de réserver dans la limite des places disponibles au 04 89 22 24 53.