France Bleu Azur partenaire du Festival du Livre de Nice

22eme édition sous la bannière bleue de la Méditerranée, c’est s’ouvrir à l’Histoire et aux histoires, au monde et aux mondes, à toute la littérature et à toutes les littératures.

Le Festival du Livre de Nice rassemble dans le Jardin Albert 1er, Promenade du Paillon, les passionnés du livre, les amoureux de la lecture, tous les gourmands des mots. Du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2017, romanciers, essayistes, poètes, polémistes, ils seront plus de 200 écrivains pour fêter à Nice cette nouvelle édition aux côtés d’un large public de près de 50 000 lecteurs fidélisés. Dédicaces, débats, rencontres, animations et lectures ponctueront ces trois journées d’échanges, de discussions et de belles découvertes.

France Bleu Azur vous propose 11 heures d'émissions en direct du Festival du Livre de Nice :

Vendredi 2 juin de 16h à 19 - samedi 3 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h - dimanche 4 juin de 10h à 12h30.