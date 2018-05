Le Pôle Culturel Auguste Escoffier de Villeneuve Loubet accueille les 12 et 13 mai les rencontres de l'enfance et de la famille

Les temps forts :

Une Librairie de 200 m2 (animée par les librairies Jean Jaurès et BD Fugue Café de Nice) propose des milliers de livres de jeunesse, B.D. jeunesse, Mangas, Romans ados, Youngadultes, livres dédiés à la famille... A noter un espace consacré aux ouvrages relatifs à la guerre 14/18 en cette année de commémoration du centenaire marquant la fin de la grande guerre. CANOPÉ 06 (Le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques) propose également une Librairie pédagogique : livres éducatifs et apprentissage scolaire...

