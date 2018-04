La ville de Saint Laurent du Var donne rendez-vous à tous les amoureux du polar salle Deboulle de 10h à 18h le dernier weekend du mois d'avril. Invité d'honneur : Bernard Minier. Des projections, des dédicaces, des débats, des rencontres...

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE DANS LA RÉGION : Voilà un événement qui fera date. Le polar envahi depuis quelques années les rayons des librairies et les écrans de télévision. Aujourd’hui c’est une véritable frénésie qui s’est emparée des romans policiersƒ! C’est aussi l’unique événement consacré à ce genre littéraire dans la région.

UNE GRANDE LIBRAIRIE POLAR : Une immense librairie, animée par les librairies Jean Jaurès et BD Fugue Café, propose des milliers de livres dans tous les domaines du polar (policier, policier historique ou humoristique, enquête, énigme, thriller, espionnage, roman noir...) et dans tous les genres (romans, essais, ouvrages de jeunesse, bande dessinée). A coup sûr la plus grande librairie consacrée au polar de la régionƒ !

UNE COMÉDIENNE EN VUE : La comédienne Astrid Veillon sera présente à double titre : d’une part pour présenter la série « Tandem » créée par Jérémie Marcus (2016) lors d’une projection-débat. Dans cette série qui revient sur France 3 pour une nouvelle saison, elle incarne un commandant de gendarmerie contraint de travailler aux côtés de son ex-mari... Par ailleurs, elle donnera lecture d’extraits de Mato grosso (Albin Michel), dernier ouvrage d’un des auteurs de polars les plus en vue du moment : Ian Manook.

DES ATELIERS POUR ENFANTS : «ƒ Qui est le coupableƒ ? » et «ƒ Création d’une histoire policière ƒ» animés par Pascal Prévot et Vincent Cordonnier, permettront de réfléchir à ce qu’est le monde judiciaire et policier et d’imaginer des scénarios.

DES DÉBATS : Animés par des journalistes de renom notamment aux services police / justice des plus grands médias. Ils permettront d’entendre l’ensemble des auteurs présents sur un « café polar » dédié ainsi que des confrontations, sous forme de tables rondes dans une « salle d’audience », impliquant des magistrats, des policiers... et des écrivains qui bien souvent sont proches de ces milieux.

LES AUTEURS : Plus de 30 auteurs et spécialistes présents. Ces écrivains venus de divers horizons présenteront leurs ouvrages lors de séances de dédicaces. Polar, Thrillers, Enigmes, Enquêtes, Procès, Police scientifique etc. La bande-dessinée policière et la jeunesse seront également de la partie ƒ!

L'entrée au Festival du Polar est gratuite, découvrez tout le programme ici.

