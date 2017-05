France Bleu Azur partenaire du premier Festival Grandeur Nature à Vence

Trois jours de films, conférences, dédicaces, animations, expositions, sorties en pleine nature, marché et restauration bio dans le territoire naturel de Vence surplombant à la fois la Méditerranée et marquant l'entrée principale du Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur.

Première édition du Festival Grandeur Nature à Vence les 19, 20 et 21 mai avec une marraine exceptionnelle : Lamya Essemlali, présidente de SEA SHEPHERD France.

L’objectif de cette grande manifestation est de créer un espace de rencontres et d’échanges entre les manifestants qui œuvrent pour la protection de la nature et de la biodiversité avec tous les citoyens, afin de favoriser une prise de conscience écologique des enjeux environnementaux et sociétaux pour la préservation du vivant, d’éveiller le public à son importance, et de l’initier à une éco-citoyenneté. La sensibilisation du jeune public aux enjeux de la connaissance et de la préservation de la biodiversité est au cœur du festival Grandeur Nature. Cet événement s’inscrit dans une initiative d’éducation à l’Environnement qui cible particulièrement l’Enfance à travers « la biodiversité à hauteur d’enfants », une adaptation spéciale du programme au jeune public à travers des activités qui lui sont dédiés…

Vence une vocation territoriale de "ville nature"

Au pied de l’arc alpin, le territoire naturel de Vence se remarque par son caractère unique, surplombant à la fois la Méditerranée et marquant l’entrée principale du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. C’est au cœur de ce balcon naturel et contrefort montagneux que s’épanouit l’une des plus riches biodiversités de toute la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Forte de cette légitimité, Vence déploie l’éventail de ses richesses naturelles tout en s’engageant sur une trajectoire environnementale ambitieuse à travers le lancement de cette manifestation, à la hauteur de son patrimoine vivant. Dans l’arrière-pays côtier du littoral azuréen, au pied des contreforts montagneux des Préalpes, ce territoire naturel s’offre au visiteur comme un espace de transition idéal entre le bord de mer et la moyenne montagne, tel un « trait d’union géographique » qui relierait la Méditerranée aux Alpes.

Explorer ce territoire, c’est vivre une véritable expérience de rupture avec les contraintes de la vie urbaine d’un littoral azuréen qui subit gravement sa propre urbanisation… Venir découvrir Vence, revient ni plus ni moins à s’extraire de cette agitation néfaste et la frénésie des loisirs commerciaux, mais sans pour autant se couper de la sociabilité du monde. Bien plus encore, c’est préférer à cet univers urbain contraignant l’authenticité d’un environnement biologique ressourçant qui permet le recentrement sur des valeurs que la nature de Vence sait si bien nous rappeler. Tout simplement, c’est faire le choix d’une itinérance douce, active et apaisante… La nature est depuis toujours dans l’ADN du territoire de Vence. Avec le festival Grandeur Nature, cette identité territoriale et géographique prend vie dans toute sa mesure…

