France Bleu Azur partenaire du Printemps des Nuits du Sud à Vence

Pour fêter ses 20 ans le festival vençois s'offre un printemps artistique du 30 mars au 8 avril. Parrain de cette première édition : Bernard Lavilliers.

Une salle de concert éphémère fermée,« La Carpa », ouverte du 30 mars au 8 avril sur la Place du Grand Jardin à Vence pour fêter les 20 ans du festival estival LES NUITS DU SUD.

Magic Mirror - Nuits du Sud

L’ouverture de ce nouvel évènement se fera avec un ami, parrain de l ‘édition : Bernard Lavilliers. Un ami qui tient une grande place depuis les premières années du festival. Un honneur pour Les Nuits du Sud que de recevoir son soutien !

Bernard Lavilliers - T. Dorn

Ouvert à tous les styles, LE PRINTEMPS DES NUITS DU SUD ce sera un cœur de musique pour des moments de fête avec :

Une programmation de qualité avec un double plateau, pour que le public découvre et rencontre les musiques venues d’ailleurs. Les grands noms de la musique partagent la scène avec des artistes internationaux et des artistes émergents ! La découverte et le plaisir sont de mise aux Nuits du Sud avec Sophia Aram, Les Temptations, Michel Jonasz quartet, Ben l'oncle Soul et bien d'autres...

Ben l'oncle Soul - Nuits du Sud

The Temptations - Nuits du Sud

Michel Jonasz Quartet - Stéphane Vivier

Un lieu et son ambiance : une salle de spectacle éphémère conviviale et agréable installée sur la place du Grand Jardin : la Carpa. Retrouvez le Printemps des Nuits du Sud et gagnez vos places dans les émissions de France Bleu Azur.