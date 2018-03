Gagnez vos deux places pour la soirée musicale du samedi 10 mars, admirez les jardins illuminés, assistez au concert et dînez aux chandelles dans la somptueuse villa Ephrussi de Rothschild.

Voici le déroulé de votre soirée à la Villa Ephrussi de Rothschild :

19h : Concert dans le patio

19h30 : Entracte & coupe de champagne

20h : Reprise du concert

20h45 : Fin du concert et visites guidées en anglais et en français

Concert dans la villa Ephrussi de Rothschild - Sophie Spiteri

LE CONCERT : Voyage dans les grands airs d’opéra Amy Christianna Blake (soprano), Richard Rittelmann (baryton), Aurélie Ellul-Ricci (harpiste) et Olivier Augé-Laribé (pianiste) vous invitent à découvrir le monde à travers les grands airs lyriques qui ont rythmé l’opéra durant 3 siècles.

Salle de restaurant de la villa Ephrussi de Rothschild - Sophie Spiteri

AU MENU : Entrée : OEuf poché, velouté de butternut, chorizo croustillant et fondue de poireaux Plat : Suprême de volaille fermière, jus corsé et citron confit, purée de vitelottes et mini légumes glacés Dessert : Gourmandise aux pommes caramélisées