France Bleu Azur vous invite en VIP au Bol d'Or 2017

Jouez avec nous et assistez en VIP à la mythique course du Bol d'Or 2017 le 16 septembre. Parking, accès et dîner...vous serez aux premières loges !

Première course motocycliste de 24 heures au monde, le Bol d’Or est la référence pour tous les passionnés de motos. En ouverture du Championnat du Monde FIM d’Endurance, 60 équipages s’affronteront et renoueront avec les plus belles pages de l’histoire du Bol d’Or, pour le plus grand plaisir des sportifs mais aussi des spectateurs. Trois courses et plus de 500 pilotes occuperont la piste tout le week-end. Plus de 100 exposants pour représenter les marques et proposer les nouveautés et gammes de produits 2017. Animations et expositions rythmeront le week-end : Expositions, Motos Clubs présents, Festival de musique sur la grande scène du Bol d’Or, Fête foraine, Initiations pour les enfants.

France Bleu Azur vous invite à assister au Bol d'Or samedi 16 septembre en VIP pour deux personnes : accès à l'enceinte générale du Castellet, accès à l'Aire du Lac ou Aire Mistral, parking auto ou moto et dîner VIP au restaurant Panoramic Club au 2ème étage du Pit Building (de 19h à 23h). Jouez avec nous ici :