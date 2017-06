France Bleu Azur vous offre un moment de détente et un dîner pour deux à La Lune de Mougins

A l'occasion du Festival International de la Gastronomie, les Etoiles de Mougins, France Bleu Azur vous invite à découvrir bien-être et gastronomie.

Situé sur les hauteurs de Cannes, au cœur du Parc régional de Mougins, tout près de Nice, l’hôtel La Lune de Mougins s’inscrit dans la lignée occitane. Bordé par des cyprès centenaires, des pins et des oliviers typiques de la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur, cet hôtel 3 étoiles offre confort, calme et sérénité pour un séjour des plus dépaysants.

Salle de restaurant - La Lune de Mougins

Les 23, 24 et 25 juin, c'est la 12e édition des Etoiles de Mougins, et France Bleu Azur vous invite à un moment de plaisir à deux dans l'établissement La Lune de Mougins.

SPA - La Lune de Mougins

Jouez avec nous et gagnez :

1h30 d'accès au spa avec sauna, hammam, bassin de balnéothérapie, douches sensorielles, fauteuils chauffants, fontaine de glace, tisanerie à volonté...et ensuite un dîner en menu du marché, trois plats (entrée, plat et dessert) avec eau, hors boissons pour deux personnes.