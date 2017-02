Gagnez votre séjour au Val d'Allos avec France Bleu Azur

Jouez avec nous jusqu'au 23 février et gagnez 6 jours pour 4 personnes au Val d'Allos avec les forfaits remontées mécaniques pour profiter des joies de la montagne en famille.

Situé dans les Alpes du Sud et la haute vallée du Verdon, département des Alpes de Haute Provence (04), vous avez rendez-vous avec le Val d’Allos. Une destination de montagne tripartite... deux stations de ski et un village ! C’est ce qui fait l'originalité du Val d’Allos. Deux stations complémentaires et un village traditionnel de montagne aux portes du Parc National du Mercantour.

Air pur et montagne - Office de Tourisme du Val d'Allos R Palomba

Les stations de ski du Val d'Allos sont dotées du label "Famille Plus Montagne".

Station de ski Famille Plus Montagne - Office de Tourime du Val d'Allos R Palomba

Le Val d'Allos, c'est la rencontre harmonieuse du massif alpin et du climat méditerranéen, des paysages d'altitude et d'une végétation aux accents du sud. Dans cette station de montagne les décors sont grandioses et la nature préservée (#monairpurmontagne). Cet espace naturel, est marqué par le cours du Verdon. Torrent fougueux en amont d'Allos, il prend sa source sur les pentes du col d'Allos à 2240m d'altitude.

Station de ski du Val d'Allos - Office de Tourisme du Val d'Allos R Palomba

Jouez avec nous

Chaque jour, du lundi 20 au jeudi 23 février, jouez et répondez à la question du jour en direct à 8h sur France Bleu Azur ou renseignez vos coordonnées pour valider votre inscription pour jouer dans le formulaire ci-dessous. À gagner : 6 jours pour 4 personnes en studio au Val d'Allos et 4 forfaits remontées mécaniques (valable durant la saison d'hiver 2016/2017 - hors vacances scolaires 2016/2017)