France Bleu Béarn en direct de la Foire de Tarbes du 1er au 5 mai 2019

Au Parc des Expositions de Tarbes, France Bleu Béarn vous fait vivre et découvrir en direct les coulisses de la 81ème édition de la foire, du 1er au 5 mai 2019.

Depuis le stand France Bleu Béarn à la Foire de Tarbes, suivez en direct les émissions spéciales du mercredi 1er mai, de 16h à 19h et des samedi 4 et dimanche 5 mai, de 10h à 12h30. Avec nous, découvrez les coulisses de cet événement, du 1er au 5 mai 2019, au Parc des Expositions à Tarbes.

Danièle Gilbert avec Isabelle Young et Thierry Niogret, sur le stand France Bleu, à la foire de Tarbes 2018 © Radio France - © Agnès Andreu

Tous les jours, de 10h à 20h, venez gagner des cadeaux sur le stand France Bleu Béarn.

La Foire de Tarbes est l'occasion de découvrir de nouveaux savoir-faire et de réaliser de bonnes affaires dans de multiples secteurs. Pendant cinq jours, près de 250 professionnels exposent leurs produits et présentent leurs services. Ce sont près de 35 000 visiteurs qui parcourent les 12 000 mètres carrés de surface d'exposition.​ C'est aussi l'occasion de s'amuser et se divertir avec la fête foraine gratuite, les concerts et animations.

Danièle Gilbert revient pour animer cette nouvelle édition 2019. Plusieurs personnalités sont présentes comme Chantal Goya, Igor et Grishka Bogdanoff, Keen’V, les vainqueurs de la 7ème saison de "Danse avec les Stars", Denitsa Ikonomova et Laurent Maistret...

Cliquez ici pour découvrir le programme des animations de la Foire de Tarbes 2019

Infos pratiques :

► Horaires et tarifs :

La Foire de Tarbes est ouverte de 10h à 20h.

L'accès à l'espace restauration est possible le vendredi et le samedi jusqu'à 23h.

L'accès à l'espace restauration est possible le vendredi et le samedi jusqu'à 23h. Tarif normal : 6 € (3 € le jeudi 2 mai 2019)

Tarif réduit : 3 € (moins de 12 ans)

Gratuit pour les moins de 5 ans

​Attention : les entrées offertes ne sont pas valables après 20h.