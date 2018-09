Durant la matinée du mercredi 12 septembre 2018, France Bleu Béarn vous fait vivre l'ouverture des nouvelles Halles de Pau. Une émission spéciale en direct entre 9h et 13h.

France Bleu installe son studio et réalise ses émissions en direct de 9 heures à 13 heures, le mercredi 12 septembre, aux Halles de Pau. Isabelle Young et Thierry Niogret vous font découvrir dans une ambiance de convivialité et de bonne humeur, cette nouvelle structure et ses commerçants.

Le centre ville de Pau, quartier des Halles-République, retrouve ses halles après de longs travaux de réhabilitation. Plus d'une cinquantaine d'étaliers représentant la gastronomie locale et les produits du terroir vous accueille dans ce nouvel espace contemporain.

Votre radio vous invite à venir retirer à son stand le cabas en toile France Bleu.

Les travaux avancent dans les nouvelles halles à Pau © Radio France - Virginie Vandeville