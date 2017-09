France Bleu Belfort Montbéliard vous donne rendez-vous à la course du lion

Participez au Lion avec France Bleu Belfort Montbéliard

La décision est prise, les courses du Lion se dérouleront le 24 septembre le matin au lieu de l’après midi. Elle est motivée par notre volonté de placer les participants dans de meilleures dispositions face à l’augmentation des températures au Lion constatée ces dernières années. La décision s’appuie sur une large consultation de toutes les parties prenantes à l’organisation. Nous répondons ainsi à l’attente de nombreux coureurs qui cette année aurons en plus l’avantage du sens de la course celui le plus rapide, offrant la possibilité de réaliser une performance.

Le lion se court dans le sens Belfort-montbéliard.Certaines routes seront coupées. Renseignez vous si vous deviez prendre la route!!

France Bleu Belfort Montbéliard sera présente sur la manifestation le 24 septembre au matin.Vous pourrez donc retrouver toute l'équipe de France Bleu Belfort Montbéliard sur place.

De plus à l'occasion de cette manifestation, une paire de training sera mise en jeu dans "Le coffre-fort" . Ces chaussures ont une valeur de 150 à 180€