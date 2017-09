France Bleu Belfort Montbéliard vous donne rendez-vous à la transterritoire et vous fait gagner de nombreux cadeaux à cette occasion

De lundi 25 septembre à Vendredi 29 septembre, entre 11h et 12h,jouez à Top Chrono.Vous devrez répondre juste à un maximum de questions en moins d'une minute. La personne qui aura marqué le plus de points remportera 4 invitations pour se rendre à la Transterritoire et participera au tirage au sort du vendredi qui lui permettra de remporter peut-être le VTT mis en jeu à cette occasion.

Le dimanche 1 octobre, vous retrouverez toute l'équipe de France Bleu Belfort Montbéliard entre 10h et 12 h en direct de la transterritoire