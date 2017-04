France Bleu Belfort Montbéliard vous donne rendez-vous à la fête du pain au fort du Mont Vaudois

Partez en famille découvrir le fort du Mont-Vaudois à l'occasion de la fête du pain avec France Bleu Belfort Montbéliard

Durant ces 2 jours, de nombreuses animations auront lieu autour du pain. Vous pourrez découvrir l'histoire et la fabrication du pain

De nombreuses animations se dérouleront sur ces 2 jours qui intéresseront petits et grands. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le fort du mont Vaudois grâce à un circuit déambulatoire. De nombreux expositions et diaporamas feront revivre le fort durant ces 2 jours. Vous pourrez bien sûr acheter du pain et de nombreuses spécialités boulangères.

Il y aura également des artisans présents sur ces 2 jours . Vous pourrez découvrir les produits de notre terroir.