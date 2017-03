France Bleu Belfort Montbéliard vous donne rendez-vous à la foire expo du pays de Montbéliard à l'Axone

Venez retrouver toute l'équipe de France Bleu Belfort Montbéliard à la foire expo du pays de Montbéliard à l'Axone

Pour sa 4ème édition, la Foire Exposition du pays de Montbéliard se veut toujours aussi diversifiée, accueillante et festive.Elle fait désormais partie des évènements incontournables de la région. Du 31 mars au 3 avril, elle offrira à ses visiteurs, une offre variée dans de nombreux secteurs, représentés par des enseignes locales, nationales et internationales.Vitrine des savoirs-faire, des talents, des initiatives de notre territoire, la foire met en lumière plus de 150 exposants, afin de donner à cet évènement un rendu exceptionnel. Les festivités, qui font la réputation de la foire et son attractivité sont également au programme. Deux nocturnes riches et festives auront lieu dans le grand hall restauration et spectacles le vendredi 31 mars et le samedi 1 avril .Ambiance garantie !!

Enfants, adolescents, adultes, toutes les générations ont leur moment! A ne pas manquer: les jeux quizz animés sur la scène du hall spectacle et restauration pendant les quatre jours. des animations et démonstrations auront lieu raviront chacun d'entre vous . Le cabaret "Le paradis des sources", le magicien Eric Borner vu à la télé chez Patrick Sébastien, l'élection de Miss Franche Comté, la soirée disco, la soirée VIP avec les incroyables talents et bien d'autres surprises..

L'équipe de France Bleu Belfort Montbéliard sera présente sur la foire expo durant les 3 jours

Retrouvez tout le programme ici