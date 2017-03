France Bleu Belfort Montbéliard vous donne rendez-vous à la journée des jobs d'été à l'Atria

Rendez-vous à l'Atria avec France Bleu Belfort Montbéliard pour trouver un job d'été à vos enfants

Lors de cette journée, vous pourrez consulter les offres locales, régionales, nationales et internationales de jobs.

Des professionnels de l'emploi seront là pour vous conseiller et vous accompagner si besoin

Des ateliers et conférences auront lieu toute la journée : ateliers CV et lettre de motivation, ateliers relooking et conseils en image , le regard des recruteurs......

Vous pourrez postuler pour travailler aux Eurockéennes, trouver un job à l'étranger, trouver une association pour s'engager et se renseigner sur le service civique