France Bleu Belfort Montbéliard vous donne rendez-vous à un concours d'élevage et d'attelage à Petitefontaine

France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de vous rendre en famille à un cours d'attelage et d’élevage de chevaux à Petitefontaine

Le syndicat des éleveurs de chevaux du territoire de Belfort et l'association "les attelages du Lion" organisent un concours d'élevage le vendredi 21 juillet 2017

Les samedi 22 juillet et dimanche23 juillet 2017 aura lieu un concours d'attelage. La manifestation d'attelage est ouverte aux poneys, chevaux de selle et de trait. Les participants à ces épreuves viennent de tout la Franche-Comté et des départements limitrophes

La licence est obligatoire ainsi que le port du casque et du gilet pour tous les concurrents