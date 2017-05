France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos palces pour le groupe Ange

Gagnez vos places pour le concert d'Ange avec France Bleu Belfort Montbéliard

Ange est un groupe de rock français originaire de Belfort, d'Héricourt et de Vesoul, en Franche-Comté, créé à la fin de 1969, par Christian Décamps et Jean-Michel Brézovar. Francis, frère de Christian, les rejoint vite. Au début, la musique du groupe s'inspire de textes médiévaux-fantastiques intégrés à du rock progressif. Après de nombreux changements de musiciens et le retrait de Francis, le groupe tourne encore aujourd'hui, conduit par Christian Décamps et son fils Tristan Décamps avec de multiples déclinaisons du rock progressif, offrant à Ange, un univers plus étendu quoique très éloigné du son et de l'inspiration originelle.

Le groupe naît, au quatrième trimestre 1969, de la fusion de l'orchestre de bal de Christian Décamps, « Les Anges », et du groupe de son frère Francis, « Évolution ». Christian a déjà plusieurs années de pratique de « groupe pop et de bal » et Francis tend plutôt vers le rock. Le 31 janvier 1970, Ange se fait connaître à Belfort, au centre culturel de La Pépinière, avec un très long opéra de trois heures, La fantastique épopée du général Machin, composé par Christian sur son tout nouvel orgue Hammond. Des extraits live de ce concert se trouvent sur le double album publié par RCA en 1978, sans l'accord du groupe, 1970-1971 - En concert. Après plusieurs passages à Paris, au Golf Drouot, le groupe finit par remporter le Tremplin et signe chez Philips, enregistrant immédiatement son premier single, Tout feu, tout flamme, à la fin de 1971.

Les « anciens », Daniel Haas et Jean-Michel Brézovar, retrouvent le groupe en 1987 pour une nouvelle version de Tout Feu Tout Flamme sur l'album C'est pour de rire, et suivent à nouveau l'aventure du groupe. Robert Defer réintègre le groupe en 1988. Suivront les albums Sève qui peut (1989) puis Les Larmes du Dalaï Lama (1992).

Le 31 janvier 2010, précisément quarante ans jour pour jour après la première scène du groupe à Belfort, Ange assure un concert spécial à l'Olympia de Paris, qui lance la tournée La 40e rugissante, marquant le quarantième anniversaire du groupe.

En juin 2014, sort l'album Émile Jacotey Résurrection.