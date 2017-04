France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour Christophe Maé

Gagnez vos places pour le concert de Christophe Maé le 11 avril à 20h à l'AXONE avec France Bleu Belfort Montbéliard

Passionné de tennis et de ski, il doit abandonner le sport à la suite d'une polyarthrite, qui l'immobilise à l'âge de 16 ans. C'est alors qu'il découvre la musique de Stevie Wonder, qui lui donne envie d'apprendre l'harmonica. Il découvre également celle de Bob Marley, auquel il adressera plus tard une chanson, Mon père spirituel. C'est à cette époque qu'il apprend à jouer de la guitare.

À l'origine de sa vie professionnelle, Christophe Maé est pâtissier, il a été reçu au diplôme de CAP pâtisserie et fait ses premiers pas dans la vie active dans la boulangerie de ses parents à Carpentras avant d'abandonner cette carrière familiale.

Dès l'âge de 18 ans, il se produit dans des bars de stations balnéaires et de sports d'hiver jusqu'à l'âge de 30 ans ou participe à divers galas, dans un style reggae, soul et blues À 22 ans, il participe à l'émission Graines de star en interprétant la chanson de Jamiroquai, Virtual Insanity. Il fait également la première partie de Cher, Seal ou encore Jonatan Cerrada. En 2003, il interprète la chanson Back to Bornsville dans le film Mais qui a tué Pamela Rose ? de Kad et Olivier.