France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le concert de Frédéric François

Gagnez vos places pour le concert de Frédéric François avec France Bleu Belfort Montbéliard

Frédéric François (de son vrai nom Francesco Barracato), né le 3 juin 1950 à Lercara Friddi, Sicile (Italie), est un chanteur-compositeur italo-belge.

Alors qu'il vient de fêter ses 40 ans de carrière, Frédéric François donne des concerts à guichets fermés, et ses ventes de disques ont dépassé les 35 millions d’exemplaires, ce qui fait de lui le 3e chanteur en Belgique le plus vendu dans l'histoire de la musique, derrière Salvatore Adamo et Jacques Brel. Il a obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 récompenses d’or pour ses ventes de vidéos et DVD. Il a chanté 350 chansons, en quatre langues.

Les 8 et 9 avril 2017 il fera un passage exceptionnel à l'Olympia pour la 15e fois.

