France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le concert de Julien Doré

Gagnez vos places pour le concert de Julien Doré à l'Axone le 3 mars à 20 h

Trois ans après le majestueux "LØVE", Julien Doré entame une nouvelle tournée pour présenter son quatrième album baptisé "&". L'interprète de "Chou-Wasabi" mène une carrière de maître depuis sa première apparition dans le télé-crochet "Nouvelle Star" durant lequel il séduit le jury et surtout le public, grâce ses interprétations décalées souvent accompagnées de son ukulélé. Après avoir sorti trois albums ("Ersatz", "Bichon" et "LØVE"), remporté deux Victoires de la musique dont celui de l'Artiste masculin de l'année, vendu plus de 450 000 disques et assuré une tournée de plus de 170 concerts à travers tout l'Hexagone mais aussi en Belgique, en Suisse et au Québec, c'est non sans émotion que le mystérieux Julien Doré revient avec "&" dit esperluette, symbole du lien entre l'autre et l'ailleurs. Solaire et poétique, ce nouvel opus est porté par les titres "Le Lac", ballade mélancolique ainsi que "Sublime & Silence", un piano-voix aux notes de synthés tout droit sorti des eighties. Une fois de plus, à l'occasion de cette nouvelle tournée, la voix grave et envoûtante de Julien Doré vous emportera dans un univers unique, touchant et sensuel.

Écoutez France Bleu Belfort Montbéliard et appelez nous au 03 84 22 82 82 pour gagner vos places !!