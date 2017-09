France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le concert des choeurs de l'armée de Russie

Gagnez vos places pour le concert des choeurs de l'armée de Russie en jouant avec France Bleu Belfort Montbéliard

Et l'Armée Soviétique devint l'histoire, une légende. Après l'éclatement de l'Union Soviétique, les churs de l'armée de Russie (des forces aéronautiques) perpétuent la grande tradition chorale de l'Armée Rouge. Dirigés avec aisance, sobriété et efficacité par le Colonel Ivanov, ils ressuscitent le prestige d'antan, impressionnants dans leur uniforme impeccable, leur maintien rigide. Avec leur talent choral et musical indéniable, ils s'appliquent à restituer un répertoire mondialement connu, pour le plus grand plaisir des amoureux de cette musique populaire qui reste une des plus belles du monde. Le Choeur comprend également des solistes (ténors, barytons, basses) dont les voix slaves si travaillées et si caractéristiques suscitent un véritable engouement auprès du public.

Les Chœurs de l'armée de Russie arpentent les scènes du monde avec le répertoire très populaire des meilleures chansons de l'Armée Rouge à travers toutes les époques.