France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le parc du Petit Prince à Ungersheim

Gagnez vos places pour vous rendre à Halloween dans le parc du Petit Prince à Ungersheim

Le parc du Petit Prince à Ungersheim fête Halloween et à cette occasion, il vous prépare tout un florilège d'animations, de décoration et de surprises.

3 attractions, entièrement thématisées aux couleurs Halloween, attendent les visiteurs:

"Métamorphose-toi en Froussard" où chacun devra affronter ses peurs les plus cachées ... dans un tunnel.

"Le manoir" dans lequel un mystérieux majordome attend les visiteurs pour une série d'épreuves et d'obstacles

"La crypte" : un lieu hanté par des créatures étranges dans lequel les plus téméraires devront s'aventurer.

Mais aussi, de joyeuses parades avec le Petit Prince et ses amis, décorations décoiffantes et distribution de bonbons aux enfants déguisés.... Les enfants pourront enfin participer à une grande chasse aux citrouiles. S'ils trouvent et répondent correctement aux énigmes cachées par le Renard, ils pourront gagner un beau cadeau (tirage au sort le 5 novembre).

les petits noctambules sont invités à une soirée spéciale la nuit du 31 octobre ou bien d'autres surprises , dissimulées dans la pénombre du Parc, les attendent. S'ils sont courageux, ils pourront s'aventurer dans le "labyrinthe des noctambules" qui commencera à s'animer avec d'étranges créatures dès la tombée de la nuit...