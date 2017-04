France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le parc du petit prince à Ungersheim

gagnez vos places pour le parc du petit Prince en jouant avec France Bleu Belfort Montbéliard

Découvrez le parc du petit prince à Ungersheim grâce à France Bleu Belfort Montbéliard

Dès lundi , écoutez France Bleu Belfort Montbéliard et vous pourrez gagner vos places pour le parc du petit Prince en nous appelant au 03 84 22 82 82 !!!

Vous pourrez ainsi découvrir les 2 nouvelles attractions 2017 : Le serpent et L' Atlantique sud. Le serpent est un grand huit qui va prendre place dans l'ambiance désertique où le petit prince l'a rencontré.Cette attraction sera fonctionnelle le 8 avril, jour de l'ouverture du parc. Il faut mesurer entre 95 cm et 120 cms L'atlantique sud vous permettra d'embarquer à bord d'un hydravion pour un voyage renversant à 10 mètres de haut.Il faut mesurer entre 100 et 130 cms pour cette attraction Jusqu'au 30 avril, une chasse aux trésors est organisée à l'intérieur du parc.

Bien sûr, les adultes ne sont pas oubliés et des attractions leurs sont réservées.

N'hésitez pas à vous rendre sur le site du parc du petit prince pour avoir plus d'infos complémentaires ou voir les attractions