France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour le spectacle d'Olivier De Benoist

Gagnez vos places pour le spectacle d'Olivier De Benoist le 2 avril 2017 à 17h30 à la Maison du peuple avec France Bleu Belfort Montbéliard

Après une formation de juriste, il change de voie et se tourne vers le monde du spectacle Formé au studio Pygmalion, il fait ses débuts en jouant le spectacle de Benoît Poelvoorde « Modèle déposé ». Ce premier succès l'encourage à écrire sa première pièce Né sous X en 2003 puis une parodie des émissions de téléréalité Loft Sorry en 2004.

À partir de 2005, il s'attèle à l'écriture de son one man show et joue Haut débit, Très haut débit puis Très très haut débit dans lesquels il mêle sketch et tours de magie. Le 8 mai 2009, il passe pour la première fois à la télévision sur la chaîne France 4 dans l'émission Pliés en 4 : le show ou il joue le sketch Discours de mariage.

Le 6 septembre 2010, il est le premier candidat de l'émission On n'demande qu'à en rire sur France 2 et devient une des vedettes de l'émission en ayant le plus grand nombre de passages de tous les candidats après Jérémy Ferrari

Durant la semaine prochaine, France Bleu Belfort Montbéliard vous offrira vos places pour applaudir cet humoriste. Une question vous sera posée. Il vous suffira de nous donner la bonne réponse au 03 84 22 82 82 pour repartir avec vos places