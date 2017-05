France Bleu Belfort Montbéliard vous offre vos places pour les eurockéennes

Gagnez vos places pour les eurockéennes avec France Bleu Belfort Montbéliard

Tous les jours, de lundi à vendredi, appelez nous au 03 84 22 82 82 entre 11h et 12h pour gagner vos places pour les eurockéennes.

Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous pourrez jouer dans "Top Chrono" avec Stéphane Veaux. Il vous suffira ensuite de répondre à un maximum de questions en une minute . La personne ayant marqué le plus de points remportera ses places pour les eurockéennes. Pour départager une éventuelle égalité, une question subsidiaire est posée. Dans ce cas-là, la personne se rapprochant le plus de la bonne réponse repart avec ses places.

Alors nous attendons vos nombreux appels au 03 84 22 82 82