France Bleu Belfort Montbéliard vous offre votre wok électrique

Gagnez un Wok électrique en participant à l'émission "On cuisine ensemble" de France Bleu Belfort Montbéliard

Tous les jours, du lundi au vendredi , entre 10h et 10h45, participez à l'émission "On cuisine ensemble" en nous donnant vos meilleures recettes à base du produit du jour et vous participerez au tirage au sort du vendredi pour gagner un wok électrique.

Lundi le navet sera à l'honneur,mardi nous cuisinerons le saumon, mercredi nous attendons vos recettes de moelleux et coulants au chocolat et jeudi ce sera la feuille de brick et pâte phyllo

Vendredi le chef de l'orée du bois à Blamont sera avec nous pour cuisiner le produit qu'il nous aura proposé.