France Bleu Belfort Montbéliard vous offres vos places pour le concert de M. Pokora

Gagnez vos places pour le concert de M Pokora le 7 avril 2017 à 20h à l'Axone avec France Bleu Belfort Montbéliard

Matthieu Tota dit M. Pokora ou Matt Pokora, né le 26 septembre 1985 à Strasbourg, en Alsace, est un chanteur français.

En 2003, il remporte la saison 3 de l'émission Popstars avec le groupe Linkup. Après le premier album du groupe, Notre étoile, il décide de mener une carrière solo, et dévoile en novembre 2004 son premier album. Il a depuis publié 7 autres albums ainsi qu'un album live, et remporté la première saison de l'émission Danse avec les stars sur TF1 en 2011. En 2014, il devient juré dans la 5e saison, avant d'être coach dans The Voice Kids et The Voice : La Plus Belle Voix en 2016-2017.

Pour gagner vos places , c'est très simple : Appelez le 03 84 22 82 82 , répondez à la question qui vous sera posée et si vous êtes sélectionné parmi les bonnes réponses, vous repartirez avec vos places pour le concert