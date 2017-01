France Bleu Belfort Montbéliard vous propose d'aller à une conférence

Rendez-vous à une soirée conférence-diaporama avec France Bleu Belfort Montbéliard

François Virot vous propose de découvrir à travers quelques vidéos ces hauts lieux de dépaysements, de rencontres et de fêtes en haute montagne que sont l’Atlas marocain et l’Himalaya. Il vous fait partager ses expériences et ses rencontres du bout du monde. A travers l’association « Semons l’espoir », il mène, avec une équipe d’une dizaine de guides, des projets avec des jeunes Francs-Comtois atteints de cancer. Ces jeunes vivent en montagne des expériences extraordinaires, des formidables histoires de dépassement, de solidarité et de partage. Ce passionné, animé par l’amour du travail bien fait, la gratitude, la tolérance, le respect et l’accueil des autres, souhaite sans cesse témoigner de cette merveilleuse beauté de notre Terre. Il met en pratique ce que lui a confié un vieux sage sur les rivages de l’Atlantique : « ris et voyage, c’est le secret du bonheur ! »