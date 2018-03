L’office de tourisme du Pays de Montbéliard vous propose une visite de la brasserie Nimbus créée en 2011 à Bart par des passionnés désireux de brasser selon leurs propres recettes.

En 2013, ils s’installent à Dung où ils construisent un local de brassage sur mesure. Ils peuvent ainsi procéder sur place à toutes les étapes de fabrication de la bière, du brassage à la fermentation en chambre froide et chambre chaude en passant par l’embouteillage et l’étiquetage. Très peu de volumes sont brassés. Le plaisir et le partage sont la motivation de ces brasseurs mais pas seulement !! Ils aiment leur région et leur gamme de bière le prouve :

· Des bières de dégustation en vente toute l’année : blanche ; blonde triple, brune, bière au malt à whisky et une stout

· Des bières saisonnières : bière aux fleurs de bouillon blanc, Kriek, bière à la pomme, bière au miel et une bière de Noël

Ces bières particulièrement originales et délicieusement déconcertantes sont fabriquées avec des produits locaux, récoltés autour de Dung. Élaborées sans arôme, avec des fleurs ou des fruits cueillis jà la main, elles sont donc proposées en quantité limités

Durée de la visite : 1h30

Age minimum : 14 ans

Visite gratuite sur inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03 81 94 45 60 ou par mail à :

accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com

Les places sont limitées

Les visites se déroulent à 14 heures le jeudi 12 avril et le samedi 14 avril