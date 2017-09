France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de vous rendre en famille à la fête d'automne du musée agricole de Botans

Participez à la 28° fête d'automne au musée agricole de Botans avec France Bleu Belfort Montbéliard

Le thème de cette année pour cette 28° édition est "Les souvenirs textiles". Pendant des siècles chaque famille, chaque village a produit ses propres fibres, fils et toiles à partir de la laine de ses animaux et des tiges de ses plantes. Il en a résulté des créations originales et propres à chaque région. Le musée de Botans se propose de montrer celles de Franche-Comté.

On retrouvera les boulangers au travail ( tout le pain est distribué à la dégustation sur place), les balades à dos de poney à travers le verger, le tailleur de pierres, le rémouleur, les vanniers, tourneurs sur bois et les dentellières ( dentelles de Luxeuil, sur navettes, frivolités) . D'autres stands proposeront les gaufres, confitures et courges du musée, les préparations pour soupe, les plantes séchées et les légumes du jardin préparés au vinaigre. Pour tous, la découverte ou la redécouverte des collections du musée et des expositions temporaires restera, un moment de plaisir.

Les bénévoles de l'association recevront les visiteurs en costumes anciens. UN chariot couvert tiré par des chevaux assurera une navette gratuite du parking situé vers le port de Botans jusqu’au Musée Agricole

Écoutez, à partir du 2 octobre, les différentes interviews sur notre antenne, qui vous parleront de cette manifestation.