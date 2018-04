Découvrez les animaux de la basse-cour en famille avec France Bleu Belfort Montbéliard

affiche de la manifestation

Environs 1100 sujets seront présentés ,oies ,canards ,poules , lapins (du géant au nain ),cobayes ,pigeons de toutes variétés et couleurs , par des éleveurs venant de toute la France, d’Allemagne, et de Suisse, pour le plaisir des grands et des petits.

Présentation d'animaux nains, de la Ferme des Combottes. Poney mini shetland, chèvres bouc nain, moutons nains d’Ouessant. Nouveau cette année un stand avec araignées serpents, scorpions. Un atelier pédagogique vous fera vivre en direct la naissance de poussins.

L’Association Ornithologique d’ Exincourt fera une présentation d’oiseaux de compagnies et exotiques. Un grand nombre d’animaux seront mis en vente, même si vous n’êtes pas éleveurs les visiteurs pourront acheter sur place.

Des stands d'artisans seront présents ce week-end là.

Une petite restauration et une buvette seront à votre disposition

Samedi et dimanche un menu traiteur vous sera proposé à 14,50 € pour les adultes et 9€ pour les enfants.avec paëlla, vacherin glacé et café. Les réservations se font au 06 78 94 48 22

L'entrée à 2,50€ et gratuite pour les personnes à mobilité réduite et pour les enfants jusqu'à 14 ans

L'ouverture au public se fera le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h