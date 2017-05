France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de vous rendre à la fête de la bière à Valentigney

Rendez- vous à la fête de la bière de Valentigney avec France Bleu Belfort Montbéliard

Fête de la bière, c’est parti !

La seconde édition de la Fête de la bière se profile à l’horizon. Après le très beau succès de la première édition avec 3000 places vendues (la totalité), Valentigney met les bouchées doubles et agrandit l'esplanade Fernand Vurpillot aux Longines pour accueillir 10 000 spectateurs. C'est donc une belle fête qui va avoir lieu le samedi 20 mai 2017 à Valentigney. En plus de nombreux brasseurs qui vous feront découvrir ou redécouvrir leurs bières artisanales, les artistes seront de la partie et des concerts exceptionnels vous seront proposés

