Cristel est le premier fabricant d’articles culinaires inox haut de gamme. L’entreprise est labellisée « entreprise du patrimoine vivant »

Avec son concept Cook & serve qui a révolutionné les Arts de la table, Cristel a créé des attentes. La marque doit garder son avance créative.

Au début des années 90, les plaques de cuisson par induction commencent à gagner du terrain. Paul Dodane contacte EDF, Ugine (un des leaders mondiaux de l’acier inoxydable) et le constructeur de plaques vitrocéramiques. Ensemble, ils constituent un pool de recherche. Dix-huit mois plus tard, la solution technique est trouvée. Cristel, une fois encore, ouvre la voie.

Cette décennie voit également l’arrivée, dans l’entreprise, d’Emmanuel Brugger. En 1990, il fait la connaissance de Fabienne, l’une des filles de Bernadette et Paul Dodane. En 1993, il épouse Fabienne et intègre l’entreprise, tout en poursuivant un cursus d’ingénieur. Il sera l’artisan de l’informatisation de la production et, un peu plus tard, pilotera le grand chantier de modernisation de l’outil industriel. Ce n’est qu’un début.

