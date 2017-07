France Bleu Berry au 42e Festival DARC

France Bleu Berry sera en direct tous les jours de 11h30 à midi et le soir de 19h à 20h pour vous faire vivre de l'intérieur le 42e stage-festival DARC

DARC fait danser l'Indre et le monde entier depuis 41 ans

Le stage-festival international DARC de Châteauroux, dans l’Indre en Région Centre-Val de Loire est un événement hybride alliant stage de danse en journée et concerts et animations à Châteauroux et dans tout le département en soirée. La 42ème édition de l’événement se déroule du 7 au 19 août 2017.

L’objectif de cette manifestation est le même depuis plus de 40 ans : faciliter l’accès à l’art, à la danse et à la culture pour tous et contribuer à dynamiser et faire rayonner la belle région française qu’est le Centre-Val de Loire.

Le stage international

Véritable melting-pot culturel et artistique, DARC accueille et forme des personnes du monde entier - Michel Jamoneau

Le stage international DARC de Châteauroux est devenu un incontournable des stages de danse. Pendant 13 jours, c’est plus de 600 stagiaires qui se côtoient, vivent, progressent et dansent ensemble. Ils y trouvent une véritable ambiance « FAME » recherchée et revendiquée par Eric Bellet, Directeur du stage-festival.

DARC s’adresse à un public large d’adultes et d’adolescents. L’âge minimum requis pour s’y inscrire est de 12 ans. Ouvert à tous, curieux, amateurs ou presque professionnels, le stage propose des cours répartis en 4 niveaux : initiation, débutant, moyen et supérieur. Les prodiges de la danse africaine pourront par exemple s’initier aux claquettes ou à la salsa et inversement. Véritable melting-pot culturel et artistique, DARC accueille et forme des personnes du monde entier. Cette année, au-delà des inscriptions de centaines de stagiaires français, DARC accueillera des élèves venant de bien plus loin, comme l’Équateur ou l’Irak ! Ces stagiaires seront tous réunis au coeur de l’Indre pour vivre ensemble au rythme de la danse.

Modern’jazz, danse classique, claquettes, danse africaine, salsa, etc... : plus de vingt disciplines sont proposées aux stagiaires DARC cette année. - Michel Jamoneau

Les stagiaires seront accueillis le lundi 7 août à partir de 8h. A 14h, l’intégralité des professeurs leur sera présentée et à 15h, le premier cours débute. Le dernier cours officiel se terminera le mercredi 16 août à 19h et les 17, 18 et 19 août seront dédiés à la préparation du show de fin de stage qui vient concrétiser et ponctuer les 13 jours d’apprentissage et de perfectionnement.

Le bouquet final du stage: un grand spectacle !

Trois jours avant la fin du stage, le rythme accélère de plus belle. Place aux répétitions pour le grand show de la fin de stage ! Ce spectacle qui aura lieu le 19 août sur la scène principale du festival rassemblera plus de 4 000 spectateurs qui pourront assister à une représentation alliant danse, chant et comédie. Sur cette scène, plus de 600 danseurs - ils ne sont alors plus considérés comme des stagiaires par leurs professeurs - vont se succéder pour éblouir le public de DARC. Mise en scène par Michel Lopez, ce spectacle permet aux danseurs DARC de concrétiser et de clôturer ces deux semaines intenses de danse riches en efforts et émotions. Chaque année, un thème spécifique, fil rouge de la prestation, est déterminé. Pour cette 42ème édition, Michel Lopez et Eric Bellet ont choisi : « Un monde merveilleux...?! ».

Plus de 600 danseurs sur scène pour le spectacle final du 19 août - Michel Jamoneau

Le stage BACK#STAGE : un stage d’initiation à la régie d’un festival

Le stage BACK#STAGE se déroule pendant le festival DARC et dans le cadre du programme « Ville Vie Vacances », dont le but est de permettre à des jeunes résidant principalement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) d’accéder à des activités culturelles, civiques, sportives et de loisirs et de bénéficier d’une prise en charge éducative pendant les vacances scolaires. Le stage BACK#STAGE est ainsi issu d’un partenariat entre l’association DARC, porteuse du projet et organisatrice du festival, de la Ville de Châteauroux et de la Mutualité Française Centre.

L’objectif du stage BACK#STAGE est de faire découvrir les coulisses de la scène et de susciter le désir d’une formation liée aux métiers et aux techniques du spectacle. Il accueille des jeunes de 16 à 20 ans ne fréquentant pas les structures traditionnelles d’animation. Les jeunes stagiaires vont pouvoir s’initier à la régie générale, à la régie plateau, à la sonorisation, à l’éclairage, au backline, à la sécurité et à l’accueil du public du 8 au 19 août 2017 et plus particulièrement du jeudi 17 au samedi 19 août 2017 (répétitions et représentation du spectacle final du festival DARC). Le montage et l’encadrement pédagogique du stage sont assurés par des professionnels issus du monde du spectacle.

La programmation musicale du festival DARC 2017

Vous pouvez retrouver la liste des artistes qui se produiront sur la scène de Châteauroux dans notre article sur francebleu.fr et tous les détails sur le site du festival.

Et notez bien le rendez-vous : jeudi 10 août soirée France Bleu avec le concert de UB40.